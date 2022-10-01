إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع المجلس الشعبي الوطني

أعلن اليوم السبت المجلس الشعبي الوطني، عن انطلاق موقعه الإلكتروني في نسخته باللغة الإنجليزية بعد أن تم بعثه بحلته الجديدة شهر فيفري المنصرم باللغتين العربية والفرنسية.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع الأهداف التي سطرها المجلس الشعبي الوطني والرامية إلى تحسين وتطوير المنظومة الإعلامية البرلمانية.

وضمانا لانتشار يتيح للجميع الاطلاع علر العمل الهيئة التشريعية ونشاط السيدات والسادة النواب واضعين في الحسبان كل متتبع داخل الوطن وكذا جاليتنا في الخارج، يضيف البيان.

وأعرب المجلس، عن أمله في أن يكون هذا الموقع إضافة نوعية للمشهد الإعلامي في إطار التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر في جميع الميادين والتي بدأت معالمها تتجسد يوما بعد يوم من خلال الالتزامات التي تعهد بها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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