إطلاق منصة رقمية للتعريف بمختلف المنتجات التقليدية و الحرفية

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، عن الإطلاق الرسمي لـ”البوابة الإلكترونية للترويج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، و ذلك بهدف إبراز مختلف المنتجات التقليدية والحرفية والترويج لها، التي تعتبر فرصة لفتح آفاق واعدة للحرفيين، في تقديم وإبراز مختلف منتجات الصناعة التقليدية.

و أضاف الوزير، أمس، خلال إشرافه على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للحرفي، بانها ستكون بمثابة نافذة ترويجية للثروة السياحية الوطنية، مشددا على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري، وعصرنة أساليب التكوين وتحديثها وإعطائها أهمية.

و في هذا السياق، دعا الوزير “الحرفيين إلى صقل مواهبهم والانفتاح على ما يستجد من تقنيات حديثة في الأداء المقاولاتي، من خلال التركيز على الأساليب الحديثة في العمل، وتقديم أفضل العروض التي تعود بالفائدة على الحرفي والاقتصاد الوطني على السواء ومواكبة حركية التطور”.

كما أشار حمادي الى انه تم تخرج دفعة من المكونين في المرافقة الاقتصادية، حيث سينطلق هؤلاء للعمل في الميدان لمرافقة الحرفيين في مجال المقاولاتية.

حورية سعداوي

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