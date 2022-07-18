سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي تظلمات المواطنين، والتي ستوضع تحت تصرف مصالح وسيط الجمهورية، ٥في غضون شهر، حسبما أكده وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد

وأوضح إبراهيم مراد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون حلقة تواصل بين المواطنين ومصالح وسيط الجمهورية لإبلاغ إنشغلاتهم بطريقة آنية وآمنة.

و قال ذات المتحدث ان: “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حريص على تقريب الإدارة من المواطن ومتابعة شكاوي المواطنين بكل شفافية”.

من جهته كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين مهدي وليد أن تفعيل المنصة الرقمية سيتم في غضون شهر واحد ابتداء من اليوم.

وسيشرف على إنجاز مشروع هذه المنصة المؤسسة الناشئة “جيت-سيرم” Djit-Cirm, الفائزة في المسابقة التي أعلن عنها نهاية مارس الماضي، يضيف وليد.

وأوضح ذات المتحدث، أنوعملية اختيار أحسن منصة رقمية تمت وفق مسابقة وطنية شارك فيها أكثر من 60 شركة ناشئة وتم اختيار هذه المؤسسة من بين ست مؤسسات ناشئة شاركت في المرحلة النهائية، معربا عن أمله في تعميم جميع المبادرات التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.

وفي نفس السياق, أوضح وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أن هذه المنصة الإلكترونية التي ستوضع تحت تصرف مصالحه، ستسمح باستقبال ومعالجة انشغالات وعرائض وشكاوي المواطنين, لتكون وسيلة تفاعل مباشر بين المواطن ووساطة الجمهورية.

وتؤكد هذه المبادرة الحرص الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالخدمة العمومية، وضمان نجاعة وفعالية الأساليب المتبعة في إدارة الشأن العام وعصرنة الإدارة، يضيف إبراهيم مراد.

كما تفتح المجال للكفاءات الجزائرية الشابة من أجل إبراز قدراتهم الإبداعية في هذا الشأن, والاندماج في مساعي السلطات العمومية لاتخاذ الرقمنة منهجا في تسيير المرافق والإدارات العمومية بعيدا عن الأساليب التقليدية.

وبدوره، ثمن وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، هذا النوع من المشاريع المبتكرة، مؤكدا جاهزية قطاعه للمشاركة بطريقة “حازمة وفعالة” في جميع المبادرات الرامية لرقمنة الخدمات العمومية, بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

ومن جانبه، أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حياته اليومية.

رمزي أحمد توميات

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