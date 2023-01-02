إطلاق منصة رقمية لتدريس اللغة الانجليزية عن بُعد بالجزائر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الاثنين، على إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتدريس اللغة الانجليزية عن بُعد لفائدة أساتذة التعليم العالي بمقر الوزارة.

كما أكد وزير التعليم العالي، على أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا، التي تمكن الأستاذ الجامعي من المرافقة في مجال تعلم اللغة الانجليزية. وبالتعاون مع الجامعية الأمريكية “MIT” للتكنولوجيات. وسيتحصل الأساتذة الجامعيون على مستوى B2 أو C1 طبقا للمعايير الدولية. وبالإضافة إلى تجنيد كل مراكز التعليم المكثف للغات، وكذا اقسام اللغة الانجليزية، بهدف تقديم تعليم بيداغوجي لفائدة اساتذة التعليم العالي.

وعلى هامش اطلاق المنصة الرقمية، كشف بداري،أن التدريس باللغة الانجليزية في الجامعات سيكون بداية من السداسي الأول للسنة الجامعية 2023-2024. وكما تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 2024.

ياسمين بن صغير

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