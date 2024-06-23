إطلاق منصة رقمية تفاعلية خاصة بتسيير مجالس رجال الأعمال

أطلقت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم، على هامش تنظيم ملتقى حول دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، الذي أشرف على افتتاحه كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، المنصة الرقمية التفاعلية الخاصة بتسيير مجالس رجال الأعمال.

و تهدف المنصة، حسب بيان وزارة التجارة، إلى تعزيز التبادل التجاري، من خلال سعي مجالس رجال الاعمال إلى زيادة حجم التجارة بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتشجيع التبادل التجاري الثنائي.

ك️ما تهدف أيضا، إلى تعزيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، وتشجيع الشركات الجزائرية على الاستثمار في الخارج من خلال توفير المعلومات والدعم اللازم، ️توفير منصة للشراكة والتعاون من خلال توفير بيئة تجارية تشجع على تطوير الشراكات والتعاون بين الشركات في الجزائر والشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، ️تعزيز الابتكار والتطوير من خلال تشجع مجالس رجال الأعمال عبر تبادل الأفكار والمعرفة وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتطوير التقني والصناعي، ️تقديم الدعم والمشورة بحيث تعمل مجالس رجال الأعمال على تقديم الدعم والمشورة للشركات الجزائرية والشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالأعمال التجارية.

و️ تسعى هذه المنصة، أيضا، إلى تعزيز التواصل والشراكات، حيث تُقدّم مجالس رجال الأعمال فرصًا للتواصل وبناء الشركات بين رجال الأعمال والشركات والمسؤولين الحكوميين في الجزائر والدول الشقيقة والصديقة، يضيف بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور