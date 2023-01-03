إطلاق مناقصة لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل للحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة

أعلن الديوان الوطني للحج و العمرة عن إطلاق مناقصة للمجموعات و الشركات السعودية، لتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل و نقل الأمتعة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم حج 1444هـ 2023م.

وأصدر مكتب شؤون حجاج الجزائر، بيانا أنهى من خلاله إلى علم كافة المجموعات و الشركات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات الإسكان والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة، الراغبة في تقديم الخدمات لحجاج الجزائر عن طرح مناقصة للتعاقد على خدمات الحجاج عن طريق سحب دفتر الشروط من الموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة: www.onpo.dz.

وحسب نص البيان، فان العروض تودع لدى القنصلية العامة الجزائرية بجدة – طريق المدينة بجوار شركة هوندا للسيارات، حيث حدد آخر أجل للعملية يوم 17 جانفي 2023م على الساعة 12:00.

ليديا كبيش

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