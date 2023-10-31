أعلن اليوم الثلاثاء وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، عن إطلاق مشروع لإنشاء مراكز دعم المقاولاتية في الجزائر

وكشف ياسين وليد، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، عن تخصيص برنامج للتكوين المقاولاتي بشراكة مع المكتب الدولي للعمل

وقال ذات المتحدث:”نعتقد أنّ هذه الجامعة تعتبر محطة مهمة في مجال خلق المؤسسات الناشئة، كما أنّ الجامعة الجزائرية عموما تلعب دورا محوريا في الإقتصاد من خلال الإبتكار والتطوير وانشاء المؤسسات الناشئة”.

وأضاف وزير اقتصاد المعرفة بالقول: ” نهدف اليوم إلى رفع الإنفاق على الباحثين والأساتذة الجامعيين في البحث والتطوير بنسبة 3 بالمئة في السنوات القادمة، لأننا أردنا رفع مستوى التأطير والدعم على مستوى الجامعات التي تشهد توجه الكثير من الطلبة إلى المقاولتية لإنشاء مشاريعهم الخاصة”.

كما دعا نفس المسؤول الى ضرورة زيادة عدد الشركات الناشئة مُشيرا إلى أنّ الجزائر اليوم بحاجة إلى الإبتكار والمبتكرين وكذا خلق القدرة على تحمل المخاطر وتقليلها مع مرور السنين.

رمزي أحمد توميات

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