إطلاق مشروع فرص لدعم ومرافقة حاملي المشاريع ومبادرات الشباب

11 فبراير، 2024

أشرف نورالدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، و مصطفى أغامير، والي ولاية ورقلة، على فعاليات ملتقى إطلاق مشروع فرص دعم ومرافقة حاملي المشاريع ومبادرات الشباب، المنظم من طرف الجمعية الوطنية أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع بنك السلام.

و سيمسّ المشروع في مرحلة أولى، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني،  العديد من الولايات الجنوبية على غرار ولاية غرداية، تمنراست، إليزي، برج باجي مختار، المنيعة، جانت، عين قزام، ورقلة، تندوف، عين صالح، أدرار، بشار، وذلك في مجالات مختلفة، تنمية مستدامة، الصناعة التحويلية، الصناعات التقليدية والحرف، الشباب والمرأة، الزراعة والابتكار، السياحة والبيئة، وكذا المشاريع التنموية.
كما شهد اللقاء حضور إطارات وأعضاء المرصد، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة، أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية، ممثلون من ورؤوساء الجمعيات الناشطة ومختلف فعاليات المجتمع المدني،ممثلون عن المؤسسات الاقتصادية.
شرف الدين عبد النور
11 فبراير، 2024

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