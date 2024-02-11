إطلاق مشروع فرص لدعم ومرافقة حاملي المشاريع ومبادرات الشباب

أشرف نورالدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، و مصطفى أغامير، والي ولاية ورقلة، على فعاليات ملتقى إطلاق مشروع فرص دعم ومرافقة حاملي المشاريع ومبادرات الشباب، المنظم من طرف الجمعية الوطنية أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع بنك السلام.

و سيمسّ المشروع في مرحلة أولى، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، العديد من الولايات الجنوبية على غرار ولاية غرداية، تمنراست، إليزي، برج باجي مختار، المنيعة، جانت، عين قزام، ورقلة، تندوف، عين صالح، أدرار، بشار، وذلك في مجالات مختلفة، تنمية مستدامة، الصناعة التحويلية، الصناعات التقليدية والحرف، الشباب والمرأة، الزراعة والابتكار، السياحة والبيئة، وكذا المشاريع التنموية.