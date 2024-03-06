إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD”

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصم، على إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “PNUD”، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.

و حضر مراسم الملتقى، حسب بيان وزارة العدل، بليرتا اليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم والمحاكم الإدارية.

و يهدف البرنامج إلى تدعيم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر، بتنظيم ورشات ولقاءات تكوينية وفق برنامج يمتد على مدار العام الجاري.

شرف الدين عبد النور

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