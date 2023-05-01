إطلاق قروض بدون فوائد لفــائدة الحجاج

أعلن القرض الشعبي الجزائري، في بيان له عن إطلاق قرض بدون فوائد لصالح الحجاج، يسمح لهم بدفع التكلفة المالية لشعيرة الحج.

وحسب نص البيـان فان هذا القرض بدون فوائد، اطلق عليه اسم “القرض الحسن للحاج”،و تحصل على شهادة المطابقة للشريعة الإسلامية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

ووجه هذا القرض للحجاج “الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية التي حددتها السلطات المختصة في هذا المجال”.

كما أكد أن القرض الحسن للحاج، الذي قد تصل قيمته إلى 300.000 دج، موجه “للخواص المقيمين، من جنسية جزائرية، ولديهم دخل دائم وتقل أعمارهم عن 75سنة”.

ويسمح القرض الشعبي الجزائري كذلك لأبناء او ازواج الحجاج بالحصول على هذا القرض لتمويل حج الأب أو الزوج” يضيف ذات المصدر

كما جاء هذا القرض بدون فوائد ليعزز القدرات المالية للحاج والسماح لهم بتسديد الكلفة المالية للحج والقيام بالركن الخامس من الإسلام بكل أريحية”.

هذا وقد دعا البنك العمومي كل شخص مهتم بهذا التمويل أن يتقرب من شبكات الصيرفة الإسلامية، المقدر عددها ب96، المتوافرة على مستوى الوكالات الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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