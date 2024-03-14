إطلاق طابع بريدي جديد وإنجاز مصحف الإشارة للصُّم

14 مارس، 2024

أعلن كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، و وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عن إطلاق طابع بريدي بلونين إثنين، يحمل صورة مصحف الجزائر بطريقة برايل.

وقام الوزيران، بتسليم نُسخ من مصحف الجزائر بطريقة برايل لأربعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن الإنطلاق في إنجاز مصحف الإشارة للصُّم.

هذا وأخذ الوزيران، صورة تذكارية مع لجنة إعداد مصحف الإشارة لفئة الصُّم

رمزي أحمد توميات

14 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

تسجيل 168 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 سبتمبر، 2021

المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يٌرسخ التداول الإقليمي لإصلاح برلمان عموم إفريقيا

17 أكتوبر، 2021

إنطلاق تسجيلات “الباك” بداية من شهر نوفمبر

19 سبتمبر، 2023

توقيف مروّج مسودة مشروع الدستور المزيّفة

16 أبريل، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى