إطلاق طابع بريدي جديد وإنجاز مصحف الإشارة للصُّم

أعلن كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، و وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عن إطلاق طابع بريدي بلونين إثنين، يحمل صورة مصحف الجزائر بطريقة برايل.

وقام الوزيران، بتسليم نُسخ من مصحف الجزائر بطريقة برايل لأربعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن الإنطلاق في إنجاز مصحف الإشارة للصُّم.

هذا وأخذ الوزيران، صورة تذكارية مع لجنة إعداد مصحف الإشارة لفئة الصُّم

رمزي أحمد توميات

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