إطلاق سراح وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن مسعود

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية، بسيدي امحمد بالعاصمة، بالبراءة في حق وزير السياحة الأسبق بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا، بن مسعود عبد القادر بعد ان تمت متابعته في قضايا فساد، تتعلق بمنحه تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين، من بينها إنجاز ملاعب جوارية بولاية تسمسيلت.

كما برأت المحكمة في قضية الحال كل من الأمين العام السابق لذات الولاية ، ومدير مكتب دراسات، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات و فتح الأظرفة بولاية تسمسيلت، بعدما تمت متابعتهم عن تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين، و الأحكام التشريعية.و إساءة إستغلال الوظيفة، على نحو يخرق القوانين، وجنحة الإستفادة من سلطة عون عمومي، و ذلك بموجب قانون مكافحة الفساد.

حورية سعداوي

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