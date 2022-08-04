إطلاق خط جوي مباشر بين “الجزائر-الدوحة”

أقلعت مساء أمس الأربعاء أول رحلة من الجزائر نحو قطر عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية إيذانا بدخول الخط الجوي الجديد “الجزائر-الدوحة” حيز الخدمة.

وأشرف الرئيس المدير للشركة ياسين بن سليمان، على تدشين هذا الخط، أين أوضح أن اطلاقه يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر ودولة قطر.

كما يندرج افتتاح هذا الخط، ضمن إستراتيجية تطوير النقل المصادق عليها من طرف الحكومة، ويأتي في إطار خطة التطوير التجاري لشبكة الخطوط الجوية الجزائرية. إذ يعتبر الأول في إطار البرنامج المعد من طرف الشركة في آفاق سنة 2025. والمتضمن إطلاق 15 خطا جديدا، نحو وجهات إفريقية أوروبية وآسيوية ونحو أمريكا الجنوبية.

وكشف بن سليمان، أن الخطوط الجوية الجزائرية برمجت رحلتين في الأسبوع على هذا الخط، وذلك يومي السبت والخميس، مؤكدا أن توقيت الرحلات أختير بشكل مدروس ليتناسب مع رغبات الزبائن.

وأضاف ذات المتحدث، أن أول رحلة تنطلق على متن طائرة من نوع إيرباص أ330 ب 251 مقعد “219 من الدرجة الإقتصادية و14 من الدرجة الممتازة. و18 مقعدا من درجة رجال الأعمال”. لتصل مطار الدوحة صبيحة اليوم الخميس.

وبافتتاح هذا الخط الجديد يصل العدد الإجمالي للخطوط الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 خطا، يضيف بن سليمان

ليديا كبيش

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