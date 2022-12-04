إطلاق حملة غرس كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

تعتزم وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، المصادف لـ 5ديسمبر من كل سنة، إطلاق حملة غرس كبرى بولاية برج بوعريريج، تستهدف إعادة الإعتبار وتوسعة للسد الأخضر بـ مئة وخمسون ألف 000 150 شجيرة، و بمشاركة أكثر من 5000 شاب من عدة ولايات، وهذا تحت شعار” الشباب المتطوع نموذج للعطاء ومصدر للنماء” ،حسب ماجاء في بيان لوزارة الشباب و الرياضة.

و أضاف البيان، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي القطاع الرامية إلى تأسيس العمل التطوعي، وتجنيد الطاقة الشبابية، وتوجيهها لتنفيذ مشاريع ذات المنفعة العامة، تأكيدا للتضامن المجتمعي والتواصل بين الأجيال.

و أشار البيان، إلى أن هذه الحملة تعتبر موعدا هاما، يتم فيه التذكير بأهمية التشجير والمحافظة على الفضاء الطبيعي والأنظمة الايكولوجية الغابية، نظرا للدور الذي تلعبه في حماية التربة من الانجراف، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من الاحتباس الحراري الناتج عن التغيرات المناخية.

وذكر البيان، بأن قطاع الشباب والرياضة يتميز بقدرة عالية على التعبئة والتواصل مع الشباب، ومرافقتهم ودعمهم لبلوغ أهدافهم، وصناعة مستقبل زاخر بالإنجازات، فهي دائما تفتح لهم سبل المشاركة في كل المجالات، للمساهمة الإيجابية في بناء وطنهم وتعزيز مقدراته.

و ستواصل وزارة الشباب والرياضة برنامج التشجير بإرادة الشباب وعزمهم على المشاركة الفعالة، في رحاب الجزائر الجديدة، وتأكيدا لأدوارهم في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، و ذلك من خلال تنظيمها لعملية كبرى في فترة العطلة الشتوية، التي ستشرف فيها على غرس 2,5 مليون شجيرة، بمشاركة سواعد 50000 شاب جزائري، يختم البيان.

حورية سعداوي