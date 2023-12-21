إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية

21 ديسمبر، 2023

أعلنت اليوم الخميس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني كإجراء وقائي، تفاديا لإنتشاره.

وحسب بيان للوزارة فإن هذا الإجراء جاء بعد التأكد من ظهور حالات من مرض الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع و اقصر وقت ممكن. ولا سيما بتجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

هذا وقد  دعت الوزارة الفلاحين والمربين لتسهيل إنجاز هذه العملية الهامة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وللتذكير فإنه بعد اكتشاف حالات مشبوهة لإصابة بعض الحيوانات، قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح البيطرية، بإغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.

ككا تجدر الإشارة إلى أن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية (الأبقار والأغنام والماعز …) ولا يتنقل إلى الإنسان.

ليديا كبيش

21 ديسمبر، 2023

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