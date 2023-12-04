إطلاق تطبيق جديد للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل عبر الهاتف الذكي

شارك اليوم، نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمعية مصطفى حيداوي، رئيس المجلس الأعلى للشباب، بدعوة من مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، في فعاليات اللقاء الوطني مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل حول “تجنيد المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، الجاري فعالياتها بفندق الماركير، بالجزائر العاصمة.

و تمّ خلال هذا اللّقاء، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، إطلاق تطبيقة جديدة للإخطار عن انتهاكات حقوق الطفل عبر الهاتف الذكي بتسمية “ألو طفولة”، بمساهمة طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.

كما تم تنظيم خلال فعاليات اللقاء المهم، ورشات حول مواضيع ذات أهمية تخصّ حماية الطفل على صورة، أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التوعية عن حقوق الطفل، تطوير محتويات هادفة لتعزيز حماية حقوق الطفل، حسب ذات المصدر.

و شهد اللّقاء حضور ممثلي مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية، أساتذة و دكاترة جامعيين، مختصين، مختلف فعاليات المجتمع المدني، الكشافة الإسلامية الجزائرية، ممثلي الأسلاك الأمنية و كذا طلبة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الالي، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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