إطلاق برنامج وطني لمعارض الكتاب خاص بمكتبات بيع الكتب

أطلقت وزارة الثقافة والفنون, اليوم الأربعاء, برنامجا وطنيا لمعارض الكتاب مخصصة لمكتبات بيع الكتب حصريا و بمعدل معرضين خلال السنة على مستوى كل ولايات الوطن , و ذلك تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, و الذي جاء ضمن مساعي الوزارة لدعم القراءة وترقية المطالعة وبهدف إيصال الكتاب للقارئ و لهواة المطالعة.

وتهدف هذه المعارض , حسب ما أفادت به وزارة الثقافة و الفنون, إلى تشجيع المكتبات و دعم مبيعاتها و إنعاش نشاطها و مردودها و تفعيل دورها في شبكة التوزيع الوطني بما يدعم النشر و التوزيع و يخدم الكتاب و الترويج له و للمطالعة و المقروئية .

و يذكر, أن هذه المعارض مرفوقة ببرامج أدبية و ثقافية و فكرية متنوعة تمتد على طول أيام المعرض.

للاطّلاع على البَرنامج يُرجى النّقر على هذا الرابط:

https://www.m-culture.gov.dz/images/2024/bookexpo.pdf

سهام فريمش

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