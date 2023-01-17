إحتضن عشية اليوم قصر الثقافة مفدي زكرياء٬ وبإشراف من وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي٬ فعاليات إطلاق “برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب”، الذي شهد أيضًا عرض حوصلة النشاط السينمائي لسنة 2022،وكذا تصوّر وإستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023،حسب ما جاء في بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬بأن هذه الفعاليات شهدت حضور إطارات من الوزارة وأهل الثقافة والفنون٬حيث عرفت الأمسية عرض حوصلة النشاط السينمائي للوزارة في سنة 2022،والذي عرف قفزةً نوعيةً خاصةً بعد التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وكما شهدت هذه الفعاليات أيضا عرض تصوّر وإستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023٬ من خلال آليات الدعم والمرافقة،إضافةً إلى الدعم المخصص للسينما في إطار برنامج الستينية، وصولاً إلى تنصيب بعض اللجان التي تضم نخبة من الأسماء الثقافية الوازنة حسب التخصصات والأنواع الفنية، حيث ستعمل على مرافقة الوزارة في إنجاز مختلف المشاريع الفنية المقدمة للدراسة والاختيار، وهي “لجنة دعم السينما” برئاسة المخرج والمنتج “عمار تريبش”، “لجنة دعم الفنون والآداب” برئاسة الكاتب والإعلامي “سعيد حمودي”٬ولجنة “مشاهدة الأفلام” برئاسة الناقد السينمائي والأكاديمي “فيصل صاحبي”.

وكشفت الوزيرة بأن هذه الخطوات تأتي لتجدد عهدًا قطعته بنبل المقاصد والغايات٬ منذ عزمها على المضي قدمًا للنهوض بقطاع السينما والإبداع الفني وفق التوجيهات الرشيدة للقيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف الوزيرة بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬قد أولى عناية خاصة بهذا القطاع،من خلال إلتزاماته في الارتقاء بالحركية الثقافية إلى تطلعات الجزائريين وآمالهم، وهذا مع الاعتراف بضرورة بذل المزيد من الجهود.

وأوضح البيان٬أن الوزارة قطعت أشواطًا معتبرة في سعيها نحو المعالجة والتأسيس لتقاليد عمل تمكنها من بلوغ الأهداف المرجوة، ووضع جملة من التصورات والمخرجات التي حُظي أكثرها بالتطبيق والانجاز على أرض الميدان.

وكما أكدت مولوجي٬في ذات السياق،بأنها تولي عناية خاصة بضرورة الالتزام بأقصى درجة من الاحترافية في العمل من أجل اختيار موفق و بنّاء لكل المشاريع التي تدعمها وزارة الثقافة والفنون، مشدّدةً على إلزامية الارتقاء بالمحتوى والمضامين الفنية التي تخدم القيم الكبرى لبلادنا وتحمي أصالتنا وهويتنا وتجعلنا نسهم بشكل لائق في الثقافة الإنسانية، مع الإلتزام بأقصى درجة من الاحترافية في العمل من أجل اختيار موفق وبنّاء لكل المشاريع التي تدعمها وزارة الثقافة والفنون.

وختم البيان٬بأنه تم بمناسبة تنظيم هذه الفعاليات٬إطلاق الفيديو الترويجي لقصر السينما بمنطقة تينركوك بولاية تيميمون٬ الذي أصبح يقع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون.

حورية سعداوي

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