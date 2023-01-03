أعلن مستشار المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، باديس قندوز، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته بإحدى برامج الإذاعة الوطنية، عن إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي قريبًا، على نحو سيفعّل حركية المناطق الصناعية الجديدة ومنظومة الاستثمار.

وأوضح قندوز أنّ منح العقار الصناعي مرتبط بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي التي تعكف الحكومة على إطلاقها، بعدما جرى استحداث الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي الصحراوي. وقال: ” أن إنشاء وكالة العقار الاقتصادي مرتبط بتعديل الأمر 08 – 04 قريبًا، وسيترتب ذلك عن وضع نص تنظيمي سيبحثه اجتماع قادم للحكومة”.

وأكد المستشار، على جاهزية 3 مناطق صناعية للمستثمرين بكل من بومرداس، بجاية، وتلمسان، مشيرًا إلى أنّ 44 منطقة صناعية تتواجد تحت سلطة الولاة، وهي مرتبطة بالبرنامج الوطني للعقار الصناعي، مسجلاً أنّ نسبة أشغال المناطق المذكورة متباينة. وكما أضاف أن المناطق الصناعية الجديدة تعدّ نموذجية وعصرية، وستمهّد للاستثمار المنتج، مثلما أنّها منفتحة على كل الصناعات، ونتطلع إلى توحيد نمط استغلال العقار الصناعي، وأن أسعار العقار خاضعة لٱليتين؛ الٱلية التجارية وٱلية التقييم الإداري”،

وأشار قندوز، على التجهيز القادم لثلاث مناطق صناعية جديدة هي: واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، توسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار)، وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار)، مبرزًا أنّ الحكومة وجّهت لإحصاء كافة العقارات غير المستغلة ومنحها للمستثمرين على مستوى المناطق المستحدثة، ومبديًا ثقته بأنّ2023 ستكون سنة الإقلاع والاستثمار الاقتصادي.

ياسمين بن صغير

معجب بهذه: إعجاب تحميل...