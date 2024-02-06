إطلاق الموقع الرسمي الإلكتروني للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أشرف كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير الاتصال، محمد لعقاب، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، اليوم، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (العاصمة)، بحضور الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، على مراسم الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

و يهدف هذا الموقع الذي يمكن الولوج إليه عن طريق العنوان (https://algeria7thgecfsummit.dz)، حسب بيان وزارة الطاقة، لتوفير فضاء معلوماتي حول هذا الحدث العالمي الهام في مجال الغاز والصناعة الغازية، مما يسمح بالاطلاع على المستجدات الراهنة في هذا المجال.

كما تعتبر هذه البوابة الرقمية، ذات خصائص تقنية عالية، سريعة، وذات محتوى ديناميكي، مزودة بكل المعلومات الخاصة بالتحضيرات لهذه القمة وكذلك معلومات تقنية وعلمية في مجال الغاز ومجالات أخرى في هذا السياق، بالإضافة إلى معلومات عملية ومفيدة للفئات المختلفة المشاركة في هذا اللقاء بحيث يعتبر هذا الموقع وسيلة اتصال بين المنظمين والمشاركين في هذا الاجتماع، لاحتوائه أقسامًا وفقرات مختلفة، تقدم معلومات حول الحدث والبرنامج، بالإضافة إلى معلومات عامة عن البلد المضيف (الجزائر)، هذا ويُخصص قسم للصحافة ولوسائل الإعلام التي ترغب في تغطية هذا الحدث، يضيف المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تنعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر بتاريخ 2 مارس 2024، على أن تبدأ الفعاليات المصاحبة لها في 29 فبراير الجاري، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، وتعتبر هذه القمة لحظة محورية بالنسبة للدول الأعضاء ومجتمع الطاقة العالمي.

كما تعد قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، بمثابة منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي، ومناقشة التحديات الراهنة في مجال الغاز، ومستقبل صناعة الغاز، حيث تنتظر الجزائر وصول القادة ورؤساء الوفود والمندوبين والأطراف الفاعلة من جميع أنحاء العالم، للتباحث في حوارات استراتيجية وجهود تعاونية من شأنها رسم المسار الصحيح لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر ولاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة صديق للبيئة.

أما عن منتدى الدول المصدرة للغاز، فهو منظمة حكومية دولية تأسست بطهران سنة 2001، تضم كبار منتجي الغاز الطبيعي في العالم، بهدف دعم حقوقهم السيادية على مواردهم من الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون والحوار بشأن المسائل المتعلقة بالغاز، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز حاليًا 12 دولة عضوًا و7 دول بصفة “مراقب” من أربع قارات، تمثل حوالي 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و39% من إنتاجه المسوق، و40% من تجارة الغاز الإجمالية، كما تستحوذ مجموع دوله على 51% من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

و تساهم الدول الأعضاء كل منها في الحوار المتنوع والمجدي للمنتدى وجهود التعاون، وتضم هذه الدول كل من، الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم 7 دول بصفة “مراقب”، وهي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، والبيرو، بوجهات نظر قيمة ضمن المساعي الجماعية لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

شرف الدين عبد النور

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