إطلاق المنصة الرقمية لتعليم الإنجليزية لحاملي البكالوريا الجدد

20 يوليو، 2023

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه تم تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط لتعليم الإنجليزية للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا.

وحسب منشور لبداري عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، موجه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ درجة (B2). فقد تم اليوم، الخميس 20 جويلية 2023، تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط “Massive Open Online Courses”. الدروس المكثفة المفتوحة عبر الخط ” MOOC إلى غاية 20 سبتمبر 2023.

كما أشار الوزير إلى أنه ومن أجل الولوج إلى هذه المنصة يرجى إستعمال الرابط الأتي:
https://dual-mesrs.dz/…/course-v1:MESRS+Bac_B2_01…/about. وذلك بإستخدام رقم التسجيل والرقم السري الواردان في كشف النقاط.

ليديا كبيش

20 يوليو، 2023

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