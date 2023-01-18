إطلاق المنصة الرقمية الجديدة “تبادل-TABADOL

18 يناير، 2023

تم اليوم الأربعاء٬إطلاق المنصة الرقمية الجديدة “تبادل-TABADOL” لارسال عبر الانترنت النسخ الرقمية لطلبات الحصول أو تجديد اعتمادات المؤسسات الصيدلانية٬ لاستيراد و استغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالجملةحسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬في تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية٬ بأن هذه المنصة تسمح بمتابعة معالجة الملفات المودعة٬على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط٬ووضعت في إطار رقمنة القطاع وتبسيط الإجراءات الإدراية.

وأضاف البيان٬بأنه من أجل الولوج إلى هذه المنصة يجب التسجيل عبر الرابط المتوفر٬ على مستوى الصفحة الرئيسية للبوابة الالكترونية للوزارة: www.miph.gov.dz، قسم الخدمات الالكترونية٬أو الاتصال على الرقم 023360929٬من أجل الحصول على المساعدة والدعم التقني.

حورية سعداوي

18 يناير، 2023

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