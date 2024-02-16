أعلنت وزارة الثّقافة والفنون، في بيان لها، اليوم، عن إطلاق الطبعة الثانية لجائزة “أشبال الثّقافة”، بِرعايةٍ من الوزير الأول، “نذير العرباوي”، حيث سَتُرفع في هذه الدورة إلى روح المجاهد الشاعر “محمد شبوكي”، وذلك تشجيعًا للمُبدعين النّاشئين وتحفيزًا لهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثّقافية والفنية.

و تَسعى الجائزة حسب ذات المصدر، إلى تشكيل إضافة في المشهد الثّقافي والإبداعي الجزائري، ومرافقة الناشئة من الموهوبين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبيّة.

كما ترسل الأعمال أو تودع لدى وزارة الثّقافة والفنون قصر الثّقافة مفدي زكرياء، هضبة العناصر القبة، بالجزائر العاصمة، أو عبر البريد الإلكتروني، createurfutur@m-culture.gov.dz، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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