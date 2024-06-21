إطلاق الحَملة الوطنية لتسجيل الشّباب في القوائم الإنتخابية “هَيَّا شَبَاب”

إطلاق الحَملة الوطنية لتسجيل الشّباب في القوائم الإنتخابية “هَيَّا شَبَاب”

أعلن المجلس الأعلى للشباب، في بيان له، أمس الخميس، عن إطلاقه للحَملة الوطنية لتسجيل الشّباب في القوائم الإنتخابية “هَيَّا شَبَاب”، من أجل التشجيع على التسجيل في القوائم الانتخابية، وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في مختلف المحطات التاريخية لبناء الجزائر الجديدة.

و تُعّد هذه المبادرة، حسب ذات المصدر، بمثابة أرضية عمل رئيسية للمجلس الأعلى للشباب، في سياق حملته التحسيسية لتشجيع الشباب على التجاوب إيجابيا مع عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في الـ07 سبتمبر 2024.

وتتضمن المبادرة، العديد من النشاطات الجوارية والعمل الميداني، بهدف تشجيع الشباب على تسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية، من خلال التحسيس بأهمية العملية الانتخابية كسلوك حضاري للأفراد يعبر عن عمق الممارسة الديمقراطية، كما يتخلل المبادرة نشاط جواري مكثف لأعضاء المجلس في مختلف ولايات الوطن.

كما تُعدّ مبادرة “هَيَّا شَبَاب”، فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين الشباب والهيئات الرسمية، تجسيدا للتناغم والتعاون المطلوبين في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.

كما أعلن المجلس الأعلى للشباب، عن إطلاق استمارة معلوماتية، في إطار متابعة وقياس التفاعل المستمر مع عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في الـ07 سبتمبر 2024.

و للحصول على الاستمارة، دعا المجلس الأعلى للشباب، إلى الدخول إلى الرابط التالي: https://portail.csj.gov.dz/apps/forms/s/8iFp3deYWQdmNgbwn6riTDxC

شرف الدين عبد النور