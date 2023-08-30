إصدار 16000 كتاب بلغة البراي تضامنا مع ذوي الاحتياجات الخاصة

30 أغسطس، 2023

أصدرت وزارة الثقافة و الفنون وبتوجيهات من وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي، مجموعة من الكتب بلغة البراي بلغت 16000 نسخة ، و جاء هذا تنفيذا للالتزامات (54) لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خصوصا في ما يتعلق بالبند ال (43) الخاص بتعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

وقد توزعت هذه النسخ على مجموعة من العناوين لأدباء و كتاب جزائريين، مما سيسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين بالاطلاع على مجموعة من أمهات عناوين الأدب و الفكر الجزائري على غرار الأديبة زهور ونيسي والأديب واسيني الاعرج والمفكر الشيخ محمد الصالح صديق والأستاذ جيلالي خلاص والأديبة ربيعة جلطي والأستاذ عبد الله خمار والأديب محمد العالي عرعار وغيرهم.

كما أكدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، على مضيها في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، فإن وزارة الثقافة والفنون بصدد التحضير لإصدار عدد من العناوين الأخرى بلغة البراي منتقاة من مختلف الأعمال الأدبية والفكرية الوطنية، والتي سيتم إضافتها قريبا لرصيد مكتبات المطالعة العمومية وللمؤسسات التي تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم توزيعها على مختلف مكتبات المطالعة العمومية بالوطن في القريب العاجل.

سهام قريمش

30 أغسطس، 2023

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