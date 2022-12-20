إشهاد حلال” على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر

وقعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومسجد باريس الكبير، على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال” بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، حسبما كشفت عنه الوزارة في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد أشرف يوم أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، على مراسم التوقيع على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال” من طرف كل من الأمين العام للوزارة رضوان معاش، وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ.

و بالمناسبة أوضح بلمهدي أن التوقيع على دفتر الشروط جاء بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، وبعد أن صدر منذ يومين المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس لإصدار هذه الوثيقة المهمة.

وقد حدّد هذا الدفتر آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، والشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد وآليات المراقبة

رمزي أحمد توميات

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