إستيراد أكثر من 700 ألف وحدة من بخاخات الفنتولين

إستيراد أكثر من 700 ألف وحدة من بخاخات الفنتولين

أعلن رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسمي، عن إستيراد أكثر من 700 ألف وحدة من بخاخات مرضى الربو.

وكشف بلقاسمي في حديث خص به الإذاعة الوطنية، أنه تم استيراد 740 ألف وحدة من بخاخات مرضى الربو، وذلك من أصل 5 ملايين وحدة مبرمجة للإستيراد. على أن يتم توزيعها على الصيدليات خلال 48 ساعة القادمة.

وأفاد ذات ابمتحدث، أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حررت حوالي 180 ألف وحدة من دواء الفنتولين. وسيتم الإنطلاق في توزيعها خلال 48 ساعة القادمة إعتبارا من يوم أمس الأحد. لبائعي الجملة منه إلى الصيدليات. وذلك لتغطية العجز المسجل في الدواء.

كما كشف رئيس مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية، أنه سيتم تحرير الكمية المتبقية. والمقدرة حوالي 580 ألف وحدة من الفونتولين. توزع تدريجيا بعد إستكمال الإجراءات المراقبة الإدارية والتقنية.

ليديا كبيش

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