إستعراض فرص تعزيز التعاون المشترك الجزائري-الفنزويلي في مجال الصيد البحري

إستقبل الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، محمد بن قرينة، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، وزير السلطة الشعبية للصيد البحري و تربية المائيات الفنزويلي، خوان كارلوس لويو هيرننداس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار أشغال منتدى الأعمال الجزائري- الفنزويلي.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان و إطارات الوزارة، فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والقارية، وكذا بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري، تحويل و تسويق المنتجات الصيدية مع تبادل المعارف والخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي التطبيقي.

كما تم الاتفاق حسب بيان وزارة الصيد البحري، على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات الوزارتين من البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم، الممضاة سنة 2023، من أجل عقد أول لقاء للعمل عبر التحاضر المرئي عن بعد، قبل نهاية شهر فيفري 2024 لتجسيد مختلف محاور مذكرة التفاهم.

وفي ختام اللقاء، وجّه الأمين العام، دعوة للوزير الفنزويلي قصد مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الفنزويليين في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته التاسعة، المزمع تنظيمه بولاية وهران، في 8 فيفري المقبل، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...