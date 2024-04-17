إستعراض سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو

إستقبل اليوم، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر، من 17 إلى 19 أفريل الجاري.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار جولة يقوم بها ممثل الناتو لدول شريكة للمنظمة في إطار الحوار المتوسطي.

و شكّلت المحادثات، فرصة لاستعراض علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو، و كذا سبل تعزيزها بما يستجيب لتطلعات الطرفين، خاصة في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي المقبل المعنون برنامج الشراكة الفردية الذي سيتم إعتماده من قبل الطرفين.

كما تبادل الطرفان، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما حول التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط، و كذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، والتطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، ذكّر الأمين العام بالجهود المبذولة من قبل الجزائر لتنمية و استقرار منطقة الساحل وكذا من أجل وضع حد لأعمال الإبادة الجماعية بغزة.

شرف الدين عبد النور