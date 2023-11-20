إستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل و إصابة العشرات في قصف صهيوني لمدرسة “الأونروا” بمخيم البريج وسط غزة

إستُشهد ظُهر اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الصهيوني، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تؤوي مئات النازحين، وسط غزة، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقالت وكالة “وفا” نقلا عن مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة “بلوك 12” بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن نحو 2000 نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام، يضيف المصدر ذاته.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 فلسطيني في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل، تختم وكالة وفا.

شرف الدين عبد النور

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