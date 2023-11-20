إستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات في قصف صهيوني للمستشفى الإندونيسي شمال غزة
استُشهد 12 فلسطينياً وأُصيب العشرات، اليوم الاثنين، بقصف صهيوني على المستشفى الإندونيسي، شمالي مدينة غزة، حسب ما كشفته وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: ” استشهاد 12 جريحاً ومرافقاً وإصابة العشرات جرّاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي”.
وحذَّرت الوزراة من أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي”.
شرف الدين عبد النور