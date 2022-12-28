إسترجاع الأموال المنهوبة..بوغالي يؤكد: ما قدمه وزير العدل أمس قليل والقادم سيكشف عن المزيد

28 ديسمبر، 2022

قال اليوم الأربعاء رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي: “نشكر وزير العدل الذي اختار قبة البرلمان لتوضيح مصادر الأموال المنهوبة التي تم استرجاعها”.

حيث تم التشكيك في كلام رئيس الجمهورية أمس ووزير العدل أعطى بلغة الأرقام مصادر الأموال المنهوبة المسترجعة، يضيف بوغالي.

وجاء هذا التصريح، على هامش يوم دراسي حول “ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر “بالمجلس الشعبي الوطني

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني بالقول: “ما تم تقديمه بالأمس قليل جدا والقادم سيكشف عن المزيد”.

كما نوّه بوغالي في ختام تصريحه بردة فعل المواطنين بعد الزيادات الأخيرة التي أقرها الرئيس تبون في مجلس الوزراء الأخير.

رمزي أحمد توميات

28 ديسمبر، 2022

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