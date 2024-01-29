إستراتيجية وطنية للتعاون في مجال تصنيف الجامعات محور لقاء الوزير بداري مع المدير التنفيذي لمؤسسة “كيو أس”

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمقر الوزارة، المدير التنفيذي لمؤسسة QS” كيو اس”، أشتون جيروم فارنديناس، وهي إحدى المؤسسات الدولية لتصنيف الجامعات، تقدم مساهمات في التحاليل والمعلومات المطلوبة للتنافسية في هذا المجال.

و يهدف اللقاء حسب بيان مصالح الوزير بداري، إلى المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية للتعاون في مجال تصنيف الجامعات، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة “كيو اس”، وهذا لترقية مرئية المؤسسات الجامعية في الجزائر.

و عبّر المدير التنفيذي لمؤسسة ” كيو اس”، أشتون جيروم فارديناس، عن سعادته بلقاء الوزير كمال بداري، ومناقشة خطة طويلة المدى، تشمل كل الجامعات في الجزائر، للمساهمة في إعدادها للتنافسية على المستوى الدولي، موضحا تطلعاته لإرساء قواعد تعاون ثنائي بين الطرفين في المستقبل القريب.

شرف الدين عبد النور

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