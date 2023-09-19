إستحسان كبير لقرار تدريس اللغة الانجليزية في الطّور الابتدائي للموسم الثاني تواليا

لقي الموسم الثاني لقرار تدريس اللغة الانجليزية في الطّور الابتدائي ترحابا كبيرا من طرف أولياء التلاميذ، و الذي تم توسعته ليشمل أفواج السنة الرابعة ابتدائي خلال الموسم الدراسي الجاري، حيث يندرج هذا القرار، في إطار التفتح على اللغات الاجنبية، و التحكم في القدرات التعليمية للتلميذ.

و صرّح أولياء التلاميذ الأولياء أن “أبناءهم لم يجدوا صعوبات في دراسة اللغة الإنجليزية التي تعتبر خطوة إيجابية، باعتبارها لغة التطور والعلوم”.

يذكر، أنه تم إعتماد اللغة الإنجليزية بدءًا من الطور الابتدائي، العام الماضي بأمر من رئيس الجمهورية، وهذا بعد دراسة عميقة للخبراء والمختصين لتصبح ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.

سهام ڨريمش

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