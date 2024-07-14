إستحداث دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية لفائدة الطلبة حاملي الباكالوريا الجدد

نشّط وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمقر الوزارة، ندوة صحفية، كشف خلالها عن جديد التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا 2024، وأهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل 2025-2024.

و أعلن كمال بداري، خلال هذه الندوة، عن استحداث دورة تكوينية في اللغة الإنجليزية، لفائدة الطلبة الجدد، لمدة شهرين من 25 جويلية الجاري إلى 25 سبتمبر المقبل للحصول على مستوى b2 او c1 يمكنهم من مزاولة دراستهم، خاصة وأن التوجّه الجديد للجامعة الجزائرية في مجال التدريس، أصبح نحو التعلم باللغة الانجليزية، يقول الوزير.

شرف الدين عبد النور