إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية لبرج باجي مختار

13 سبتمبر، 2022

سّلم يوم أمس 12 سبتمبر 2022، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الذي أدرج العملية في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي.

ويتعلق الأمر بالإرهابي “تيرمزي أحمد بن البشير” المكنى “عمر، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل. الإرهابي كان بحوزته:

(01) – مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

(02) – مخزني ذخيرة ؛

(27) –  طلقة عيار39×7.62 ملم.

-جهاز (01) إرسال واستقبال.

واعتبر بيان وزارة الدفاع هذه العمليات النوعية هي تأكيد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.

ش.ن

13 سبتمبر، 2022

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