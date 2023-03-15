إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

سلّم يوم أمس الثلاثاء، الإرهابي المدعو “ملوكي حيب الله” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، كان بحوزته مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 04 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

ش.ن

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