إرهابي يسلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

15 مارس، 2023
الإرهابي المدعو "ملوكي حيب الله" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة

سلّم يوم أمس الثلاثاء، الإرهابي المدعو “ملوكي حيب الله” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2012، كان بحوزته مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 04 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

ش.ن

15 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع: اعترافات خطيرة لأمير الجماعة الإرهابية المقبوض عليه في سكيكدة وعلاقته بمنظمة رشاد

7 أبريل، 2022

وزير التعليم العالي يستقبل بيار أودان وهذا ما دار بينهما

30 مايو، 2022

بوغالي: نثمن مبادرة لم الشمل التي اطلقها رئيس الجمهورية

15 مايو، 2022

بلمهدي: طبع 5 آلاف نسخة من مصحف البراي في المرحلة الأولى

13 مارس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: