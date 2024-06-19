إرتفاع نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة بـ10% مقارنة بالعام الماضي

قام اليوم الأربعاء، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بزيارة إلى مجمع جيتكس، لتقييم عملية جمع الجلود والصوف خلال عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوزير عون، حسب بيان وزارة الصناعة، لعرض قُدّم من طرف الرئيس المدير العام للمجمع ومدراء الوحدات، حيث ثمّن المجهودات المقدمة من قبل العمال خلال عيد الأضحى المبارك، حيث سجّلت نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة، زيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي كحصيلة أولية، وهذا بفضل تظافر جهود الجميع بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مصالح الولايات.

كما قام مجمع جيتكس بتجنيد أكثر من 500 عامل، إضافة إلى التنسيق مع المجمعات، لتوفير النقل وجميع المستلزمات لانجاح هذه العملية.

وشدّد وزير الصناعة، على تكثيف جهود مجمع جيتكس خلال السنة، وليس فقط في عيد الأضحى المبارك، لتكون حاضرة في المذابح الكبرى بمختلف الولايات.

كما أكد علي عون، بخصوص استرجاع الصوف، أن هذه الأخيرة، يجب أن يتجند لها الجميع، لما لها من أهمية بالغة في الإقتصاد الوطني.

و أمر عون، في الأخير، الرئيس المدير العام لمجمع جيتكس، بتكثيف الجهود أكثر لاسترجاع مكانة المجمع وإطلاق العديد من مصانع النسيج التي تساهم في تطوير الإقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور