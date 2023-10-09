إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 500 شهيد و 2800 جريح

عرفت حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، صباح اليوم الإثنين، ارتفاعا إلى 508 شهداء و2800 جريح، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أنه تم تسجيل 493 شهيدا، و2751 جريحا في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحا.

وأشارت ذات الوزارة، إلى أن هناك 4 شهداء بينهم طفل في القدس، وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة، و4 شهداء في محافظة الخليل، وشهدين في نابلس، وشهيدين في محافظة أريحا والأغوار، وطفلا شهيدا في محافظة قلقيلية.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجاً وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، يختم بيان وكالة الأنباء الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور

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