إرتفاع الصادرات من الغاز المميع بـ6.7 بالمائة

عرفو صادرات الغاز الطبيعي المميع لمنتدى الدول المصدرة للغاز إرتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة في شهر مارس الماضي. لتصل إلى 17.66 مليون طنحسبما أفادت به المنظمة في تقريرها الشهري.

ووفقا للتقرير، فإن صادرات الغاز الطبيعي المميع من الدول الأعضاء والدول الملاحظة في المنتدى واصلت في مارس 2023 ارتفاعها. لتسجل نموا على أساس سنوي قدره 7ر6 بالمائة. وهو ما يمثل زيادة بـ 1.11 مليون طن مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2022.

أما على المستوى العالمي وصلت صادرات الغاز الطبيعي المميع إلى مستوى قياسي. إذ بلغت 36.36 مليون طن في مارس الماضي. وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 6.5 بالمائة ” 2.22 مليون طن”. وتمثل دول المنتدى نصف هذه الزيادة الكميات الإضافية لصادرات الغاز الطبيعي المميع.

كما أشارت الى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المميع في العالم, متبوعة بأستراليا وقطر.

وفيما يتعلق باستهلاك الغاز فقد سجل في مارس 2023 إنخفاضا بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي في دول الاتحاد الأوروبي ليبلغ 34.1 مليار متر مكعب. وانخفاضا قدره 1 بالمائة في المملكة المتحدة.

هذا وقد إرتفع الاستهلاك في الصين خلال فيفري الماضي بنسبة 4.6 بالمائة على مدار السنة. ليصل إلى 31 مليار متر مكعب مدعوما أساسا بالإنتعاش الإقتصادي بعد رفع الإجراءات التقييدية المتعلقة بكوفيد-19.

ويعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية مشتركة، أنشئت خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه الدول المنعقدة بموسكو في ديسمبر 2008.

ويضم المنتدى حاليا 12 بلدا عضوا وهي الجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية ومصر وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر. بالإضافة كذلك إلى روسيا وترينيداد وتوباغو والامارات العربية المتحدة وفنزويلا. وكذا سبع دول ملاحظة هي انغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا والموزمبيق والنرويج والبيرو.

ليديا كبيش

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