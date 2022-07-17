أعلن اليوم الأحد، مدير التعليم للطور الأول و الثاني بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي سيف الدين عمارة، عن انطلاق الأبواب المفتوحة من أجل التعريف بشروط الالتحاق بمختلف المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر الوطن.

وقال عمارة :” تنطلق اليوم و إلى غاية الـ 20 من الشهر الجاري على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية من معاهد وجامعات وكذا كليات ومدارس عليا، الأبواب المفتوحة من أجل التعريف بشروط الالتحاق بها وكذا التخصصات المتاحة فيها، إلى جانب تقديم التفاصيل لتسهيل عملية التسجيلات للناجحين الجدد على مستواها وعبر الأرضية الرقمية”.

وأوضح المتحدث، في حديث خص به الإذاعة الوطنية، أن الأبواب المفتوحة تهدف إلى تذليل الصعوبات فيما يخص عملية التسجيل الحضورية وكذا عملية التسجيل عبر الأرضية الرقمية للناجحين الجدد.

خاصة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة في الشق الخدماتي “إختيار التخصص،ملف المنحة، الإيواء، وكذا الحرص على تقديم التعريف الشامل من قبل الجهات المعنية من إداريين ومسؤولين بذات المؤسسة، يضيف المسؤول بوزارة التعليم العالي

كما ذكر نفس المسؤول بالمسارات الجديدة الذي أعلن عنها وزير التعليم العالي لحاملي بكالوريا تقني رياضي و الموجودة حاليا ب 3 جامعات (جامعة إيسطو وهران،جامعة سطيف 1 و جامعة بليدة 1 ) إضافة إلى تخصص مهندس و التي أدخلت إلى 18 جامعة .

رمزي أحمد توميات

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