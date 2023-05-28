إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية

28 مايو، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حسب ما اورده بيان رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس تبون في اجتماع اليوم، على عدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به من قبل، حيث اسدى تعليمات بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية.

من جانب أخر ، أكد الرئيس تبون بخصوص مشروع قانون يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية على أهمية التكوين في هذا المجال، مبرزا ضرورة الإعداد لدراسات دقيقة لمختلف المشاريع، بمعايير علمية.

شرف الدين عبد النور

28 مايو، 2023

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