إدخال مادة الذكاء الإصطناعي في عروض التكوين وتقديم عروض جديدة

أكد اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن سنة 2023 ستكون سنة للذكاء الإصطناعي، من خلال تقديم عروض تكوين جديدة تخض الذكاء الإصطناعي.

ولفت بداري خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، على مراسم إعلان 2023 سنة الذكاء الإصطناعي. إلى أن إنشاء المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي وهذا الإعلان سينشط القطاع في مجالين رئيسيين.

وذلك من خلال حث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإدخال مادة الذكاء الإصطناعي في عروض التكوين والمدرسة حاليا. بالإضافة كذلك إلى تقديم عروض تكوين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الأمور ستنشط في 3 ميادين من خلال إستعمال الذكاء الاصطناعي في التعلم. وتعلم الذكاء الاصطناعي والتحضير للذكاء الاصطناعي.

وسيتم تحقيق هذا الهدف بإنشاء مجلس علمي للذكاء الإصطناعي على مستوى وزارة التعليم العالي. يتكون من خبراء في الذكاء والتعليمية وأخلاقيات مهنة التعليم، يضيف الوزير.

و في هذا الصدد، أيرز بداري، أن الهدف من كل هذا هو إدخال الذكاء الإصطناعي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي وسيكون لنا مرافقة من وزارة اقتصاد المعرفة في أسبوع الجامعات واقتصاد المعرفة في الذكاء الإصطناعي من 16 الى 20 افريل 2023

كما كشف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، أنه سيتم تكريم الطلبة الذين نالوا الجائزة الثانية في مسابقة عالمية في الصين . كما سيتم مرافقتهم من أجل خلق الثروة على المستوى المحلي.

ليديا كبيش

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