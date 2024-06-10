إدانة مترشحة حرّة للبكالوريا وشقيقتها بعام حبس نافذ بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات

أدانت محكمة بجاية، مترشحة حرة لإمتحان البكالوريا وشقيقتها بعقوبة عام حبسا نافذا، و50.000 دج غرامة نافذة، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، أنه في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات، تم متابعة مترشحة حرة كانت في تواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال.

وكشف بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، أنّه تمّت متابعة مترشحة حرة كانت في تواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال، عن طريق إجراء المثول الفوري بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسطة وسيلة اتصال عن بعد.

كوثر غريبي