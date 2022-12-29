إدانة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ب 8 سنوات حبسا نافذا

29 ديسمبر، 2022

أدان مجلس قضاء الجزائر، يوم أمس، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد.

  و في نفس القضية, أدانت ذات الجهة القضائية جميل سيدي سعيد بعام حبسا نافذا وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق حنافي سيدي السعيد, بالإضافة إلى عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ كذلك في حق كل من المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي, رحايمية محمد, و رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية, عبد الرزاق حسبلاوي.

كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة موبيليس, شودار أحمد, من حكم البراءة.

ياسمين بن صغير 

29 ديسمبر، 2022

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