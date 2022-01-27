إدارة السجون: تجميد زيارات الأطفال دون سن 16 سنة لأهاليهم المحبوسين

27 يناير، 2022
أعلنت اليوم الخميس المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن تجميد الزيارات للأطفال دون سن 16 سنة لأهاليهم المحبوسين، عبر كافة المؤسسات العقابية لمدة 15 يوما.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي  نظرا للحالة الوبائية التي تعيشها البلاد هذه الأيام، و التي تتميز بإرتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي، خاصة لدى فئة الأطفال.
ووفقا لذات المصدر، فإن الفترة المحددة بالمنع، سارية المفعول، بداية من اليوم الخميس المصادف لتاريخ 27 جانفي الجاري.
ليديا كبيش

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