إخماد 87 حريق غابة عبر 14 ولاية

أعلن اليوم الإثنين، المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، عن إخماد 87 حريق غابة على مستوى 14 ولاية صبيحة اليوم.

وأوضح عاشور، أنه يتم التعامل حاليا مع 13 حريق غابات وأدغال على مستوى 8 ولايات وهي بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة، أم البواقي، تيبازة، سوق أهراس وتيزي وزو.

و أبرز ذات المتحدث، تظافر الجهود من قبل فرق الحماية المدنية وعناصر من الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والجماعات المحلية والمتطوعين والمواطنين لإخماد الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن.

وكشف المسؤول بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه يتم حاليا إرسال إمكانيات إضافية متمثلة في الأرتال المتنقلة إلى هذه الولايات لتدعيم الجهات التدخلية لديها، بالاضافة الى الوحدات الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي التي تعمل دون هوادة لإعطاء الدعم للفرق المتواجدة في الميدان مع استعمال أحدث الطرق.

كما دعا العقيد، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية المقدمة من طرف مصالح الحماية المدنية والتبليغ السريع عن أي حريق ليتم إخماده في وقت وجيز.

ليديا كبيش

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