 إخماد 37 حريق غابة وأدغال في 10 ولايات

16 سبتمبر، 2023
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة
الحماية المدنية: 15 حريقا بـ 8 ولايات خلال الحصيلة الأخيرة

تمكنت، الحماية المدنية، في الساعات المنقضية، من إخماد 37 حريق غابة وأدغال وأحراش من أصل 39 في 10 ولايات ليلة أمس

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، أنه قد تم إخماد 18 حريق على مستوى ولاية تيزي وزو.

كما تم إخماد 11 حريق على مستوى ولاية بجاية. حيث تم تدعيم الفرق المتدخلة بالإمكانيات الجوية بطائرتين AT802 قامت بـ10 رميات ماء لحد الآن.

هذا وأخمدت الحماية المدنية، عدة حرائق على مستوى ولايات برج بوعريريج ، البويرة، بومرداس، خنشلة، قالمة، جيجل وتبسة

رمزي أحمد توميات

16 سبتمبر، 2023

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