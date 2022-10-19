إخراج كميات من اللحوم البيضاء إلى السوق بهذا السعر

19 أكتوبر، 2022

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن الديوان الوطني لأغذية الأنعام وتربية الدواجن سيخرج كميات من اللحوم البيضاء بسعر 320 دج للكلغ الواحد.

وكشف هني خلال ندوة صحفية على هامش مراسم الإحتفال باليوم العالمي للتغذية. أنه في إطار التحضير لشهر رمضان، تم منح خطة عمل للمجلس المهني لتربية الدواجن. تسمح بضبط الأسعار إلى حد معقول.

وأوضح ذات المتحدث أنه تم خلال هذا الأسبوع منح أوامر للديوان الوطني لأغذية الأنعام وتربية الدواجن من أجل إخراج كميات من هذا المنتوج للسوق بسعر 320 دج للكغ.

أما بخصوص شعبة اللحوم الحمراء، فكشف وزير الفلاحة، أن القطاع سينظم إجتماعا مع كل ممثليات فدراليات إنتاج اللحوم الحمراء والمجلس الوطني لإنتاج اللحوم الحمراء. وكل الفاعلين لطلب الحلول الممكنة. في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة.

رمزي أحمد توميات

19 أكتوبر، 2022

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