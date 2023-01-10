إختتام نهائيات الطبعة العاشرة لكأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين

إختتام نهائيات الطبعة العاشرة لكأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين

سيشرف يوم غد الأربعاء المفتش العام لمصالح السجون الحق بلعماري على إختتام نهائيات الطبعة العاشرة لكأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين،بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا٬حسب بيان لوزارة العدل.

وذكر البيان٬أن اللقاء النهائي سيجمع بين فريقي مؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج وفريق مؤسسة إعادة التربية والتأهيل عين الحجر بسعيدة.

وأضاف البيان بأن هاته الطبعة نظمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تجسيدا للاتفاقية التي تجمع قطاعي العدل والشباب والرياضة، المبرمة بتاريخ 05-01-2019، والتي تتعلق بتنظيم وترقية الممارسات الرياضية والبدنية والنشاطات الشبابية بالوسط العقابي، وبمساهمة من جمعية أولاد الحومة الناشطة في مجال إعادة إدماج المحبوسين والتي تقوم بتنظيم نشاطات رياضية وترفيهية لفائدة المحبوسين عبر مختلف المؤسسات العقابية.

وأشار البيان٬ إلى أنه شارك في هاته الطبعة 24 فريق من المؤسسات العقابية على المستوى الوطني بعد تصفيات داخلية شملت كل المؤسسات العقابية بالمجالس القضائية.

حورية سعداوي

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